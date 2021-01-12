Kobani iddianamesinde 108 sanığın 38'i kırmızı listede!

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen Kobani iddianamesindeki sanıklardan 38'inin 10 Milyonluk Kırmızı, birinin Mavi, birinin de Yeşil listede aranan azılı teröristler oldukları belirlendi. Tümü firari ve dağ kadrosunda yer alan 40 teröristin PKK'nın beyin takımını oluşturan isimler olması dikkat çekti. Bu isimlerin, hükümetin 2014 yılında terörün sonlandırılarak ülke gündeminden tamamen çıkarılması amacıyla başlattığı çözüm sürecini sekteye uğratıp sabote etmek için Kobani olaylarını Kandil'de tezgâhladıkları, ardından da HDP'li Milletvekillerini Kandil'e çağırdıkları bildirildi.

Çözüm süreciyle birlikte Güneydoğu'da hayatın olağanlaşması, hükümetin ekonomik hamlelerle yatırımcıları bölgeye kaydırıp teşvik etmesiyle terör örgütü PKK'nın destek bulamadığı, terör örgütünün güçsüzleşmesi üzerine kırmızı listede aranan 38 terörist Kandil'de toplantı gerçekleştirdi. Terör örgütü, aralarında Selahattin Demirtaş, Gültan Kışanak, Ahmet Türk, Altan Tan, Sırrı Süreyya Önder gibi isimleri Kandil'e çağırıp çözüm süreciyle ilgili toplantı ve bilgi alışverişi bahanesiyle hükümetin terörü sonlandırmak için tüm çaba ve girişimlerini boşa çıkarmak amacıyla Kobani olaylarının işaret fişeğini ateşlediler.

KANDİLDEN DÖNÜP HDP GENEL MERKEZİNDE TOPLANDILAR

Kandil'in Enze bölgesinde katıldıkları toplantı sonrası Türkiye'ye dönen HDP'li heyet, "Kobaniye'ye sahip çıkılması" adı altında tüm Türkiye'de halkın sokağa dökülerek eylem yapmaları istendi. Soruşturmayı yürüten üst düzey yetkililer, açılan bu davanın aynı zamanda 6-8 Ekim Kobani olaylarıyla ilgili hazırlanan ana çatı dava niteliğinde olduğunu ifade ettiler. İddianamede firari sanık olarak yer alan 10 Milyonluk Kırmızı listedeki isimler ise şunlar:

Ali Haydar Kaytan, Ayfer Kordu, Azime Yılmaz, Bergüzar Dumlu, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Elif Yıldırım, Emine Tekas, Emine Temel, Engin Karaaslan, Fehman Hüseyin, Filiz Arslan, Filiz Duman, Gönül Tepe, Güleser Törün, Gülten Alataş, Gülüşan Eksen, Gülizar Tural, Güzel İmecik, Hacire Ateş, Hülya Oran, İsmail Özden, Layika Gültekin, Mahmut Dora, Mehmet Tören, Murat Karayılan, Mustafa Karasu, Muzaffer Ayata, Nazlı Taşpınar, Neşe Baltaş, Nuriye Kesbir, Remzi Kartal, Rıza Altun, Sabri Ok, Salih Müslüm, Salman Kurtulan, Şenay Oruç ve Zübeyir Aydar. Fatma Şenpınar (3 Milyonluk Mavi liste), Demir Çelik (2 Milyonluk Yeşil liste)