Son dakika: Yıldırım operasyonundan sonra şimdi de Eren operasyonu: Tendürek'tan başladık...

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım operasyonlarınıj başarı ile icra edildiğini vurgulayarak, sona erdiğini duyurdu. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, Şehit Eren Bülbül'ün adının verildiği yeni bir operasyon sürecinin başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, "Bu toprakların vatanımız içinde kalması için canlarını feda eden bütün şehitlerimizin ve özellikle 11 Ağustos 2017 tarihinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Eren Bülbül'ün aziz hatırasına ithafen 2021 yılı ile birlikte EREN OPERASYONLARI başlatıldı." denildi. Bakan Soylu dakonuya ilişkin bir paylaşımda bulundu. Soylu, "Terör Örgütü'nü bu kış, mağaralarda yalnız bırakmayacağımızı söylemiştik. Şehidimiz Eren Bülbül'ün maneviyatını yanımıza alarak, cesaretini cesaretimize kattık. Eren Operasyonları'na, Tendürek'ten başladık." ifadelerini kullandı.
İÇİŞLERİ'NDEN 'EREN OPERASYONLARI' AÇIKLAMASI: BAŞLATILDI
İçişleri Bakanlığı, şehit Eren Bülbül'ün adının verildiği operasyonların Tendürek'te başladığını bildirdi. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Bu toprakların vatanımız içinde kalması için canlarını feda eden bütün şehitlerimizin ve özellikle 11 Ağustos 2017 tarihinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Eren Bülbül'ün aziz hatırasına ithafen 2021 yılı ile birlikte EREN OPERASYONLARI başlatıldı.
Bu kapsamda ilki Tendürek bölgesinde başlatılan "EREN-1 TENDÜREK OPERASYONU"nda; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1.071 personel 72 operasyonel tim görev alıyor.
'KAPAN' VE 'YILDIRIM' OPERASYONLAR VURGUSU
2020 yılında, bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri bulundukları yerlerde imha etmek maksadıyla başlatılan KAPAN ve YILDIRIM OPERASYONLARI başarı ile icra edildi.
YILDIRIM OPERASYONLARI SONA ERDİ
15 Temmuz hain darbe girişiminin en genç sivil şehidi 15 yaşında İstanbul'da şehit edilen, Halil İbrahim Yıldırım'ın anısına, operasyona ismi verilerek başlatılan YILDIRIM OPERASYONLARI 10 Ocak 2021 tarihinde tamamlandı.
153 Terörist Etkisiz Hale Geldi, 707 Mağara, Sığınak, Depo İmha Edildi
YILDIRIM OPERASYONLARI kapsamında icra edilen,
20 büyük,
89 orta,
11.624 küçük olmak üzere
toplam 11.733 operasyonda,
153 terörist (149 ölü, 4 sağ) etkisiz hale getirilmiş,
90 işbirlikçi yakalanmış,
707 mağara, sığınak ve depo imha edilmiş,
258'i ağır ve uzun namlulu olmak üzere toplam
278 silah,
215 EYP,
399 el bombası,
2 ton 478 kg patlayıcı madde,
38 milyon kök kenevir,
17,7 ton esrar ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
BAKAN SOYLU: TENDÜREK'TEN BAŞLADIK
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı'nın paylaşımını alıntılayarak bir tweet attı. Bakan Soylu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Terör Örgütü'nü bu kış, mağaralarda yalnız bırakmayacağımızı söylemiştik. Şehidimiz Eren Bülbül'ün maneviyatını yanımıza alarak, cesaretini cesaretimize kattık. EREN OPERASYONLARI'na, Tendürek'ten başladık