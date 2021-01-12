Son dakika: Yıldırım operasyonundan sonra şimdi de Eren operasyonu: Tendürek'tan başladık...

YILDIRIM OPERASYONLARI SONA ERDİ

15 Temmuz hain darbe girişiminin en genç sivil şehidi 15 yaşında İstanbul'da şehit edilen, Halil İbrahim Yıldırım'ın anısına, operasyona ismi verilerek başlatılan YILDIRIM OPERASYONLARI 10 Ocak 2021 tarihinde tamamlandı.

153 Terörist Etkisiz Hale Geldi, 707 Mağara, Sığınak, Depo İmha Edildi

YILDIRIM OPERASYONLARI kapsamında icra edilen,

20 büyük,

89 orta,

11.624 küçük olmak üzere

toplam 11.733 operasyonda,

153 terörist (149 ölü, 4 sağ) etkisiz hale getirilmiş,

90 işbirlikçi yakalanmış,

707 mağara, sığınak ve depo imha edilmiş,

258'i ağır ve uzun namlulu olmak üzere toplam

278 silah,

215 EYP,

399 el bombası,

2 ton 478 kg patlayıcı madde,

38 milyon kök kenevir,

17,7 ton esrar ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.