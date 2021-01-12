DSP Lideri Önder Aksakal, A Haber canlı yayınına konuk oldu. Aksakal, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Külliye'de yaptığı görüşmenin detaylarını açıkladı. Aksakal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'sözde cumhurbaşkanı' hakaretini de eleştirdi. Aksakal, daha seviyeli ve saygılı eleştiri kültürünü benimsediklerini söyledi.

KILIÇDAROĞLU'NUN 'SÖZDE CUMHURBAŞKANI' SÖZLERİNE TEPKİ

Aksakal A Haber canlı yayınında, Kılıçdaroğlu'na şu sözlerle tepki gösterdi:

Biz Ecevit'in partisiyiz. Yadırgayarak takip ediyoruz. Demokrasinin evrensel değerlerine saygı duyulmalı. Siyasi terbiye çerçevesinde en sert şekilde eleştiri yapma hakkı vardır. Ama kimsenin hakaret etme, aşağılama hakkı yoktur. Mazur görülemez. Yadırgayarak bu tartışmaları izliyoruz.

"SOLCU OLMAK MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERE UZAK OLMAK ANLAMINA GELMEZ"

Aksakal, Türkiye'nin tek sol partisi olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'de seçimlere katılma hakkı olan tek sol demokratik parti DSP'dir. HDP, sol bir parti olarak adlandırılıyor. Ama HDP'nin ilkelerinde sola dair en ufak bir madde yoktur. Onlar sosyal demokrat partiyiz diyorlar. Sol parti başka bir şeydir.

Sol parti olmak, ülkenin milli ve manevi değerlerine uzak durmak anlamına gelmemelidir. Ekonomi politikaları üzerinde solculuk ve sağcılık kendini beyan eder.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun skandal açıklamasına tepki | Video

CUMHUR İTTİFAKI'NA MI KATILACAKLAR? CANLI YAYINDA AÇIKLADI

Artık Türkiye'de yeni anayasa süreci ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getirdiği zorunluluklar vardır. Seçim barajı bir kural halinde durduğu sürece her siyasi parti ittifak içinde yer almaya çalışacaktır, bu yadırganacak bir şey değildir. Bizim kırmızı çizgi olarak belirlediğimiz şeyler anayasamızın ilk 3 maddenin korunması, parlamentoda temsil edilme durumunu partimizin yetkili kurulları değerlendirecektir.

DSP olarak biz Cumhurbaşkanı'nın ekonomide ve hukukta reform arayışında olması, bu süreci tanımlamasının ardından çalışmalarımızı kitap haline getirdik. HDP hariç diğer partilerden randevu talep ettik. Hepsi ile görüştük. 30 Aralık'ta Cumhurbaşkanı randevu verdi görüştük. Seçim yasasına kadar pek çok konuda önerilerimizi sunduk.

İttifak görüşmesine gitsek, şeffaf bir şekilde açıklayarak giderdik.





Başkan Erdoğan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ı kabul etti