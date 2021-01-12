Son dakika haberler: Karga tulumba hastaneye götürmüşlerdi! İki sanığa 16'şar yıl hapis cezası





'UYUŞTURCUYU KENDİ ENJEKTE ETTİ'



Ankara 33'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan sanıklardan Abdulhalim Cebeci, savunmasında işsiz olduğunu, akaryakıt istasyonunda çalışan arkadaşının yanında takıldığını ve o sabah istasyona gelen kadının aşırı derecede alkollü olduğunu, bir süre sohbet ettikten sonra aracına bindiğini söyledi. Daha önce hakkında 'uyuşturucu temin etmek ve kullanmak' suçlarından işlem yapıldığı belirlenen Cebeci, uyuşturucu satıcısı olmadığını; ancak kullandığını, Damla Kiraz'ın kendi isteğiyle evine gittiklerini ileri sürerek, "Ben ve kadın uyuşturucu kullanmaya karar verdik. Ben üzerimdeki kokaini o da üzerindeki eroini şırınga yöntemiyle kullandık. Uyuşturucu kullanımının ardından kanepeye uzanan kadının nabzı ve solunumu yavaşladı. Bir sıkıntı olabilir düşüncesiyle Uğur kadını sırtladı ve aracına bindirerek özel hastaneye götürdük. Hastanedeki görevlilere kadının uyuşturucu kullandığını söyledik. Bir süre sonra da hastaneden ayrıldık" dedi.