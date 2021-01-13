Bilim Kurulu üyelerine, CoronaVac aşısının ilk dozu yapıldı





TEVFİK ÖZLÜ: VİRÜS KARŞISINDA ELİMİZDE BİR SİLAH VAR



Prof. Dr. Tevfik Özlü de "Mutluyum; yani aşı olabildim. Salgında en iyi korunma yönetimi aşı. Bu bir aşama. Bugüne kadar böyle bir şansımız böyle bir fırsatımız yoktu. Buna sahip olmaktan dolayı gerçekten mutlu olduğumu hissediyorum. İnşallah en kısa zamanda bütün halkımıza aşılamayı götürebiliriz. Hepimiz aşılanırsak toplumda salgını durdurmak mümkün. Başka da bir yolu görünmüyor şu anda. Onun için ülkemizde aşılamanın başlamış olmasını önemli bir başlangıç, önemli bir adım olarak değerlendiriyorum. Artık bugün virüs karşısında elimizde bir silah var. Bugüne kadar yoktu; kaçıyorduk virüs bizi bulmasın diye. Şimdi virüse karşı elimizde etkili bir silah var. Bu silahı kullanmaya başladık. Hayırlı olsun" diye konuştu.