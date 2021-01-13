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’de 2020 yılı içerisinde kırsal alanda 2 bin 978 operasyon yapıldı

'de 2020 yılı içerisinde il Jandarma komutanlığı ve İl Emniyet müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarda bölücü terör örgütü ve uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

AZİZ ÖNAL AZİZ ÖNAL
Giriş Tarihi: 13.1.2021 17:14 ABONE OL
Bingöl’de 2020 yılı içerisinde kırsal alanda 2 bin 978 operasyon yapıldı

Bingöl'de 2020 yılı içerisinde il Jandarma komutanlığı ve İl Emniyet müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarda bölücü terör örgütü ve uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Valilik Twitter hesabından, "2020 yılı içerisinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan faaliyetleri paylaştı. Şehir içinde 462 operasyon yapıldı. Kırsal alanda ise 2 bin 978 operasyonun yapıldığı belirtildi. 2020 yılı içinde terörle mücadelede 3 bölücü terör örgütü üyesi teröristin teslim olduğu belirtildi. Terör örgütlerine yardım ve yataklık yapan ve diğer terör örgütleriyle irtibatlı olan 181 şüphelini hakkında işlem yapılıp, gözaltına alınan 103'ünün PKK/KCK, Gözaltına alınan şüphelilerden 103'ünün PKK/KCK, 39'unun FETÖ/PDY ve DEAŞ'lı olduğu bunlardan 6'sının tutuklandığı belirtildi.

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Bingöl’de 2020 yılı içerisinde kırsal alanda 2 bin 978 operasyon yapıldı
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