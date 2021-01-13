Son dakika: İstanbul’da flaş operasyon! TKP/ML Türkiye sorumlusu yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polislerince yapılan ve terör örgütü TKP/ML'nin faaliyetlerini deşifre etmeye yönelik olan operasyonda örgütün sözde Türkiye sorumlusu Kemal kod adlı Nihat K. gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelinin TKP/ML terör örgütünün partizan grubu sorumlusu olduğu ve Tunceli Sulh Ceza Hakimliği'nce "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranmasının olduğu öğrenildi. İstanbul İl Emniyet müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince adresi tespit edilen adrese, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polislerince yapılan operasyonda gözaltına alınan şüphelinin ev aramasında örgütsel ve dijital materyaller ele geçirildi.

GEÇMİŞ YILLARDA ONLARCA EYLEMİ VAR

Nihat K'nın geçtiğimiz yıllarda çok sayıda terör eylemine karıştığı ortaya çıktı. Terör örgütü üyesi Nihat K'nın 1979 yılında Diyarbakır Tıp Fakültesinde görev yapan Dr. Vahdettin Ayık'ın öldürülmesi olayının faillerinden olan, olayla ilgili tutuklu bulunduğu Elazığ cezaevinden 1982 yılında örgüt mensubu arkadaşlarıyla tünel kazarak firar ettiği ve akabinde yakalandığı öğrenildi.

ÇANKIRI VALİSİNE BOMBALI SUİKAST

1998 tarihinde örgütün silahlı kanadı TİKKO (Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu) içerisinde faaliyetlere başladığı 1999 yılında Çankırı valisi Ayhan Çevik'e yapılan bombalı suikast eyleminde yer alan şahıslar arasında bulunduğu ve aynı zamanda 1999 yılı içerisinde Tunceli ili kırsalında TİKKO adına yol kesme ve kamyon sürücülerini gasp etme alıkoyma eylemlerinde yer aldığı aktarıldı.

2016'DAN BU TARAFA TÜRKİYE SORUMLUSU

Bu eylemlerin ardından 18 yıl cezaevinde tutuklu kaldıktan sonra, 2016 yılında tahliye olduğu belirtildi. 2016 yılından itibaren TKP/ML terör örgütünün Türkiye sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü, yurtdışındaki örgüt sorumluları ile görüşmeler gerçekleştirmek için yurtdışına gidip geldiği, ve Terör örgütü faaliyetlerinden aranmasının olduğu öğrenildi.