İstanbulkart HES kodu eşleştirmede son iki gün izdihamı

İstanbulkart'lara HES yükleme süresinin son günlerinin yaklaşması nedeniyle 15 Ocak tarihine kadar HES kodlarını İstanbul kartlarına yüklemek isteyen vatandaşlar İstanbul kart başvuru noktalarına akın etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Hayat Eve Sığar (HES) kodu kullanımının zorunlu hale getirilmesinin ardından İstanbulkartlar ile HES kodlarının eşleştirilmesi için verilen sürenin 15 Ocak'ta dolması nedeniyle toplu taşıma araçlarına binemeyecekleri endişesi yaşayan ve HES kodlarını yükletemeyenler İstanbul Kart noktalarına koştu.

Koronavirüse karşı alınan yeni önlemler kapsamında İstanbul'da toplu ulaşımda kullanılan İstanbul kartlarına HES kodu zorunluluğu getirilmişti. 15 Ocak tarihinden sonra eşleştirme yapılmamış İstanbul kartlar ise kullanılamayacak olması nedeniyle 15 Ocak tarihine kadar HES kodlarını İstanbul kartlarına yüklemek isteyen vatandaşlar İstanbul kart başvuru noktalarına akın etti. Eski İstanbul kartlarına HES kodu eşleştirmesi yapamayan vatandaşlar kartlarını yenilemek için, kimileri ise isimsiz kartlarına HES kodu yükletmek için sıraya girdi.

İstanbul'un bir çok noktasında bulunan İstanbulkart başvuru noktalarından Karaköy'de, Kartal Metro istasyonu ve Kadıköy'deki İstanbul kart başvuru noktalarında yoğunluk oluştu. Vatandaşlar, https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul adresinden de 15 Ocak tarihine kadar İstanbul kartlarını HES kodlarıyla eşleştirebilecek. 15 Ocak tarihinden sonra eşleştirme yapılmamış İstanbul kartlar ise kullanılamayacak. Çocuklarının ve eş dostlarının yardımıyla İstanbulkartlarına HES kodunu yükletenler rahat bir nefes alırken teknolojik eksiklikten veya telefonları olmadığı için yükletemeyenler Kart noktalarına rağbet edip son iki gün boyunca büyük yoğunluk oluşturdular.