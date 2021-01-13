Siyasette tansiyonu yükseltmeye çalışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun PM toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "sözde Cumhurbaşkanı" sözlerini sürdürmesine AK Parti'den tepki geldi.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumurbaşkanına 'sözde Cumhurbaşkanı' diyen kişinin konumu ve sözünün yok hükmünde olduğunu belirterek, "Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanımıza 'sözde Cumhurbaşkanı' diyerek muhtıra siyaseti yapıyor. Kendini yok hükmüne sokmuştur" dedi.AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise "Cümle âlemin nasıl CHP Genel Başkanı olduğunu bildiği Kemal Kılıçdaroğlu'nun kullandığı nefret dili siyaseti kirletiyor. Demokrasi ve milli irade hazımsızlığının dozunu her geçen gün artıran bu saygısız şahsı şiddetle kınıyoruz" dedi.