Şanlıurfa'da terör operasyonu: 9 gözaltı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesaplarından PKK/KCK-PYD/YPG'ye terör propagandası yapan, şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 9 şahıs gözaltına alındı. İkametlerde yapılan aramada 1 adet pompalı tüfek, 1 adet kalaşnikof marka uzun namlulu tüfek, 1 adet 9 mm tabanca ile çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.. Gözaltına alınanlar, sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, evlerinde arama yapıldı.