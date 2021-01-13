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'da terör operasyonu: 9 gözaltı

'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 13.1.2021 12:26 ABONE OL
Şanlıurfa'da terör operasyonu: 9 gözaltı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesaplarından PKK/KCK-PYD/YPG'ye terör propagandası yapan, şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 9 şahıs gözaltına alındı. İkametlerde yapılan aramada 1 adet pompalı tüfek, 1 adet kalaşnikof marka uzun namlulu tüfek, 1 adet 9 mm tabanca ile çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.. Gözaltına alınanlar, sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, evlerinde arama yapıldı.

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Şanlıurfa'da terör operasyonu: 9 gözaltı
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