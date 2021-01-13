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SON DAKİKA HABERLER: Başkan Erdoğan sosyal medya üzerinden paylaştı! Kuraklık uyarısı

Son dakika haber: Başkan , yeni açılan hesabı üzerinden çok önemli bir paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Malumunuz, son haftalarda yağışlar malesef zayıf seyrediyor. Adeta 100 yılda bir görülen bir kuraklık tehdidi karşısında hep birlikte tedbir almamız gerekiyor." dedi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.1.2021 15:32 Son Güncelleme: 13.1.2021 15:35 ABONE OL
SON DAKİKA HABERLER: Başkan Erdoğan sosyal medya üzerinden paylaştı! Kuraklık uyarısı

Başkan Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

Sevgili kardeşlerim,

Buradaki ilk mesajlarımdan birinin, çok önem verdiğimiz su meselesiyle alakalı olmasını istedim.

Malumunuz, son haftalarda yağışlar malesef zayıf seyrediyor. Adeta 100 yılda bir görülen bir kuraklık tehdidi karşısında hep birlikte tedbir almamız gerekiyor.

Biz geçtiğimiz 18 yılda 600 baraj, 590 hidroelektrik santralı, 262 içme suyu tesisi ve daha birçok eser inşa ederek su kapasitemizi hemen her bölgemizde en üst seviyeye çıkardık. Bu alanda çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz.

Ancak mevcut kaynakların en iyi kullanımının asıl yolu, tasarruf ve bilinçli tüketimden geçiyor.

Bu anlamda devlet-millet elele, inşallah yağışların da artması temennisiyle bu zorlu dönemi aşacak, daha güçlü yarınlar için mücadelemize devam edeceğiz.

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

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SON DAKİKA HABERLER: Başkan Erdoğan sosyal medya üzerinden paylaştı! Kuraklık uyarısı
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