SON DAKİKA | Mutasyonlu koronavirüste bilim insanlarından korkutan rakam

AVRUPA VE TÜRKİYE'DE MUTASYON RİSKİ NE DURUMDA?

Güney Afrika'da '501Y.V2' ve Nijerya'da 'P681H' adı verilen iki yeni mutant korona virüs bulunduğuna da dikkat çeken Prof. Dr. Unutmaz, tespitlerini şöyle sıraladı: "Üstelik '501Y.V2' adlı yeni mutasyon İngiltere'de ortaya çıkandan çok daha bulaştırıcı. Virüs mutasyon geçirdiğinde yüzeyindeki anahtar dediğimiz, hücreye yapışan kısmı değişime uğruyor ve hücre kilidini daha rahat açarak içeri girebiliyor. Mutasyona uğrayan virüs, Kovid-19'a göre yüzde 70 oranında daha bulaşıcı. Bu nedenle pandemi tedbirlerinde en ufak gevşeme olmaması gerektiği gibi, tedbirlerin daha da artırılması gerekiyor. Rehavete kapıldığımızda tökezliyoruz. Mutasyonlu virüsün yayılımını durdurmak için tek çare tedbirlerden ödün vermemek. B117 mutasyonunun Türkiye'de de olmaması ihtimal dışı. Türkiye'deki B117'li oranı İngiltere veya ABD'ye göre çok daha düşüktür. Mutasyonlu virüsün yayılımını anlamak için binlerce örnek üzerinde analizler yapılması gerekiyor. Çin'de çok az Kovid-19 vakası olmasına karşın B117'li vakalar tespit edilmeye başlandı.