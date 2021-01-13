Tavuk dürüm arasına gizlenmişler! Narkotik köpek Caka buldu

Muş'un Bulanık ilçesinde jandarma ekibince oluşturulan yol kontrolü sırasında narkotik köpek Caka'da destek verdi. Durdurulan bir otomobilde arama yapılırken, Caka, dürüm şeklindeki tavuk dönere tepki verdi. Açılan dürümün içerisinden 8,6 gram toz esrar maddesi ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Muş Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Uyuşturucu İle Mücadele kapsamında yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; 11 Aralık 2020 günü saat 17.30 sıralarında Bulanık ilçesi mülki sınırları içerisinde icra edilen yol kontrol ve arama faaliyetinde durdurulan bir araçta, narkotik köpek Caka ile yapılan aramalarda, döner dürümü içerisine gizlenmiş 8,6 gram toz esrar maddesi ele geçirilmiştir. Yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.