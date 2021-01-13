Ümitcan Uygun’a uyuşturucu içiren kadın İzmir’den uçakla Ankaraya getirildi

Aleyna Çakır'ın evinde ölü bulunmasının ardından baş şüpheli olan ve sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme gelen Ümitcan Uygun, ve görüntüye yansıyan iki kız arkadaşın ile uyuşturucu madde kullandıkları görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından gözaltına alınıp işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi. O görüntülerde Uygun'a uyuşturucu maddeyi içiren Fadime Büşra G. (22) İzmir'de gözaltına alınarak, uçakla Ankara'ya getirildi.

Ankara'da evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'ın olaydan bir süre, şiddet uyguladığı anlara ait görüntüleri yayınlaması ile gündeme gelen Ümitcan Uygun bu kez bir kadının elinden uyuşturucu içtiği videosunu yayınladı. Görüntülerin ardından harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ümitcan Uygun yakalanması ve gözaltına alınması talimatı vermişti.

Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından başlatılan çalışma sonucunda Ümitcan Uygun ve babası Durak Uygun, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak ve Kullanılmasını Alenen Özendirmek' suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet getirilen Ümitcan Uygun, ifadesinde görüntüler 3 yıl öncesinde uyuşturucu kullanırken çekildiği kabul etti. Narkotik ekipleri bunun üzerine görüntüye yansıyan evde arama yaptı. Aramada herhangi bir uyuşturucu madde izine rastlanmadı. Emniyette ifadesi alınan baba Durak Uygun serbest bırakılırken Ümitcan Uygun tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÜMİTCAN'A UYUŞTURUCU İÇİREN YAKALANDI



Ankara polisi, videoda Ümitcan Uygun'a uyuşturucu madde içiren Fadime Büşra G.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Fadime Büşra G.'nin İzmir'de olduğunu tespit etti. İzmir polisiyle ortak çalışma yürüten Ankara polisi, dün sabah saatlerinde Fadime Büşra G.'yi gözaltına aldı. Fadime Büşra G., oradaki işlemlerinin ardından uçakla Ankara'ya getirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen Fadime Büşra G.'nin buradaki işlemleri devam ediyor.