Ya cehaletin ya da maksatlı saptırmanın eseri

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, cumhurbaşkanı dahil herkesin temel haklarından olan siyasi partiye üye olabilme özgürlüğünün engellenmemesi gerektiğini söyledi. "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni rejim diye tanımlamak ya cehaletin ya da maksatlı saptırmanın eseridir" diyen Bahçeli, şunları kaydetti: "Özellikle 15 Temmuz FETÖ işgal kalkışması, yönetim sisteminde demokratik ve tarihsel mirasımızla çelişmeyen bir değişikliğin acil bir ihtiyaç olduğunu tescillemiştir." etikhaber.com'a değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem kavramını ilk telaffuz eden ve sisteme dair önerileri ilk açıklayan HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'tır. HDP, CHP, İP, SP, DEVA ve GP'nin dile getirdiği 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' söyleminin, içi boş ve tamamen taktik amaçlar için uydurulmuş bir kavram olduğu anlaşılmaktadır" dedi.