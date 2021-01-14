15 Temmuz Derneği’nden açıklama! Gazimize mobbing uygulanmasını anlamak mümkün değil

İntikam siyasetine ve işçi kıyımına hız kesmeden devam İBB yönetimi FETÖ'nün hain darbe girişimine direnen ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şerefli Türk askerinin kıyafetlerini giyerek halka kurşun sıkan FETÖ'cülere karşı direnen Mustafa Kürşat Yıldırım'ı zorla istifa ettirdi.



FETÖ'YE DİRENMESİYLE Mİ ALAKALI?…



İBB iştiraki İSPARK A.Ş'de müdür olan Yıldırım, yeni İBB yönetimi tarafından sürekli mobbinge maruz kaldı. İlk önce kanuna aykırı şekilde görevi düşürülerek uzman yapıldı. Daha sonra da mobbin ve yıldırma politikası ile sürgünlere maruz bırakıldı. İBB yönetimi tarafından uygulanan baskılara ve psikolojik şiddete daha fazla dayanamayan 15 Temmuz Gazisi Yıldırım önceki gün İBB'den istifa etti. 15 Temmuz Gaziler Derneği Yıldırım yaptığı açıkalamaya yer verdi. Dernek tarafından paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:





"İSPARK'ta müdürlük yaparken yasalara aykırı olarak kadrosu uzmanlığa düşürülen ve maruz kaldığı mobbingle istifaya zorlanan 15 Temmuz Gazimiz Mustafa Kürşat Yıldırım derneğimizi ziyaret etti. Yıldırım, İstanbul Üniversitesi İşletme mezunu olduğunu, Yeditepe Üniversitesi'ne yüksek lisans yaptığını, 2 dil bildiğini, 20 yıllık çalışma hayatının 15 yılını İBB'de geçirdiğini verilen tüm görevleri başarıyla yerine getirdiğini açıkladı.

Sürekli liyakatten dem vuran İBB yönetiminin bu denli bir özgeçmişe sahip gazimize mobbing uygulamasının arkasında nasıl bir saik olduğunu anlamak mümkün değil. 15 Temmuz gecesinden öncede İSPARK'ta müdür olan Mustafa Kürşat Yıldırım, o gecenin ardından işinin başına dönüp hayatına kaldığı yerden devam etmiştir. Yapılan bu haksızlığın 15 Temmuz gecesi darbe girişimine direnmesiyle bir bağlantı olup olmadığını kamuoyunun vicdanına bırakıyor, dernek olarak kahraman gazimiz Mustafa Kürşat Yıldırım'ın ve benzer durumda olan tüm gazilerimizin yanında olduğumuzu belirtiyoruz."