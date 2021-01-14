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2 terörist teslim oldu

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Giriş Tarihi: 14.1.2021 ABONE OL
ANNELERİN eylemi devam ederken terör örgütünden kaçışlar da sürüyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucu; terör örgütü PKK'dan kaçan 2 örgüt mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının terör örgütüne 2010 ile 2014 yıllarında katıldıkları, son olarak Irak'ta faaliyet yürüttükleri belirlendi. Bu arada, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da Diyarbakır annelerini ziyaret ederek destek oldu.
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2 terörist teslim oldu
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