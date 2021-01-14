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'da operasyonu! Aranan karı-koca yakalandı

'da, /PDY'nin mahrem yapılanması içinde yer aldığı belirlenen ve haklarında yakalama kararı bulunan B.U. ile eşi R.U., polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

DHA
Giriş Tarihi: 14.1.2021 16:27 Son Güncelleme: 14.1.2021 16:29 ABONE OL
Ankara'da FETÖ operasyonu! Aranan karı-koca yakalandı

Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekiplerinin yaptığı istihbari çalışma sonucu, FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanması içinde yer aldığı belirlenen ve haklarında yakalama kararı olan B.U. ve eşi R.U.'nun, ilçedeki bir evde saklandığı tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, B.U. ve eşi R.U.'yu takibe aldı. Ekipler, şüphelilerin içinde olduğu otomobili, İstanbul yolu üzerinde durdurarak, firari karı-kocayı gözaltına aldı. B.U.'nun fizik öğretmenliğinden, R.U'nun ise felsefe öğretmenliğinden ihraç olduğu ve örgütün mahrem yapılanması içeresinde görev aldıkları, 2017'den bu yana firari olarak arandıkları öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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Ankara'da FETÖ operasyonu! Aranan karı-koca yakalandı
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