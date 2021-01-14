Mehmet Tevfik Göksu su sorununu ortadan kaldırmak için ürettikleri çözüm yolunu anlattı

AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, su sorununu ortadan kaldırmak için ürettikleri çözüm yolunu, kentsel dönüşümü hızlandırmak için İmar Yönetmeliği'nde gittikleri değişimi anlattı. Göksu, yağmur sularını kullanma suyuna dönüştüreceklerini şöyledi.



YAĞMUR SULARI KULLANMA SUYUNA DÖNÜŞECEK



AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İBB Meclisi'nde AK Parti ve MHP grubu olarak Türkiye'yi etkileyen su sorunu için ürettikleri çözüm yolunu anlattı. Göksu, yağmur sularını kullanma suyuna dönüştüreceklerini şöyle açıkladı:



"Dünya küresel iklim kriziyle karşı karşıya. Bu konuda en önemli mesele ise yağmurlar. İstanbul İmar Yönetmeliği'nde bir değişiklik yaparak, bin metre üzeri parsellerde ve ticari alışveriş merkezlerinde çatıdan akan suların kanala gitmemesi ve sarnıç sistemiyle toplanarak kullanma suyu olarak kullanılması zorunluluğu getiriyoruz."



KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ HIZLANDIRACAK DEĞİŞİM



İmar Yönetmeliği'nde de önemli bir değişikliğe gidildiğini ve kentsel dönüşümü hızlandırmak için çalışma yaptıklarını belirten Göksu, "Özellikle İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandırmak açısından AK Parti olarak yaptığımız önemli bir hamle de, daha önce belli alanların üzerinde inşaat iznini almak için UKOME'den istenilen izni ve parayı bugünden itibaren kaldırıyoruz. Kentsel dönüşümün hızlanması için ne yapılması gerekiyor ise yapıyoruz" dedi.



HRANT DİNK ADINA MÜZE YAPILACAK



Göksu, İBB Meclisi'nin Ermeni Vakfı'na devredilecek bir arazide Hrant Dink ile ilgili yapacağı bir çalışmada plan tadilatı teklifini de kabul ettiklerini açıklayarak, "Hrant Dink'in adının yaşayacağı bir müze yapılacak. Bu müzenin yapılması için ilgili arazinin plan lejantındaki değişikliği de onaylıyoruz" şeklinde konuştu.