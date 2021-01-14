HDP’li vekiller hakkında fezleke hazırlanacak

Kobani Katliamının talimatını veren HDP, yargıda hesap verecek. 108 sanıklı iddianameden sonra, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve 8 milletvekili hakkında da fezleke hazırlanıyor. Kobani olayları sırasında Türkiye genelinde yaşanan terör eylemlerinde yaptıkları çağrılar nedeniyle 'azmettirici' sıfatıyla sorumlu tutulan HDP Eş Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Pervin Buldan, grup başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Hakkı Saruhan Oluç ile Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Van Milletvekili Sezai Temelli, Mardin Milletvekili Pero Dundar, Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan ve İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü hakkında Anayasa'nın 83. maddesi gereğince milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezleke düzenlenecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu başsavcıvekili Veysel Kaçmaz'ın, 'dokunulmazlıkların kaldırılması' istemiyle tamamlayacağı fezlekeler, Meclis'e sevk edilmek üzere Adalet Bakanlığı'na gönderilecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu 108 sanık hakkında hazırlanan iddianame geçtiğimiz günlerde kabul edilmişti.