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MSB duyurdu: 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada 9 Ocak'ta rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan bir askerin bugün şehit olduğu duyuruldu.

Giriş Tarihi: 14.1.2021 21:52 Son Güncelleme: 14.1.2021 22:13 ABONE OL
MSB duyurdu: 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevli Deniz Kurmay Yarbay Şükrü Cömert'in 9 Ocak'ta görevi sırasında geçirdiği rahatsızlığın ardından kaldırıldığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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MSB duyurdu: 1 asker şehit oldu
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