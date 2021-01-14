Özdağ’ın ihracına mahkemeden iptal

Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den ihracına ilişkin kararı iptal etti. Özdağ, "İstanbul İl Başkanı FETÖ'cü" dediği için Disiplin Kurulu kararı ile İYİ Parti'den ihraç edilmişti. Özdağ'ın, ihraç kararının iptali için açtığı dava dün Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Özdağ'ın avukatı Uğur Tarhan, Disiplin Kurulu'na sevk yetkisinin sadece genel başkan ve Genel İdare Kurulu'nda bulunmasına rağmen, müvekkilinin tüzüğe aykırı şekilde partinin Genel Sekreterliğince Disiplin Kuruluna sevk edildiğini öne sürdü. Müvekkilinin ihracına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Milletvekili Koray Aydın hakkında yaptığı açıklamaların da gerekçe gösterildiğini anlatan Tarhan, fakat Disiplin Kurulu'nun isnat edilen fiiller dışında soruşturma yapıp, karar tesis etme yetkisinin bulunmadığını savundu. Hükmü açıklayan mahkeme, davanın kabulüyle Ümit Özdağ'ın parti üyeliğinden çıkarılmasına ilişkin Disiplin Kurulu kararının iptaline kesin olarak hükmetti. İYİ Parti İstanbul Milletvekili olarak görevine devam etme hakkını yeniden kazanan Ümit Özdağ, kararla ilgili, "Mahkemenin kararı doğru. Adalet yerini buldu. Yarın basın toplantısı düzenleyeceğim" ifadelerini kullandı.