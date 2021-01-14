Son dakika! Flaş diskten çıkan 2 kadın da tutuklandı!

Son dakika: Lice'nin Yalımlı Köyünde 3 korumasıyla öldürülen PKK'nın üst düzey yöneticilerinden sözde Özel güç sorumlusu Müzeyyen Aydınlı'nın üzerinden örgüt arşivinin bulunduğu hard disk çözümlerinden Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesinde Radyoloji Teknikerliği yapan İpek Akbal ile Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hemşirelik yapan Ayşegül Yiğit'in dağda çekilmiş fotoğrafları ile kişisel bilgilerini içeren özgeçmiş raporları bulundu. Tutuklanan iki kadın hakkında 10 yıl hapis istemiyle dava açılırken, Sağlık Bakanlığı ikisini de açığa aldı. İpek Akbal'ın ifadesinde, "Ele geçen fotoğrafımı Lice'de pikniğe giderken çekmiştim, bilgilerimin ve fotoğrafımın örgütün eline nasıl geçtiğini bilmiyorum. Ben elime hiç silah almadım, örgüte katılmadım" dedi. İddianamede sanığın örgüt arşivinde ele geçen telefon numarasının geriye dönük HTS kayıtları incelendiğinde, örgüte katıldığı tarihte Lice'den baz istasyonundan sinyal aldığı, hemşire Ayşegül Yiğit ile aralarında 602 adet görüşme kaydı bulunduğu tespit edildi.

ÖRGÜT ÜYESİ DEĞİLİM

Hemşire Ayşegül Yiğit'in de dağda çekilmiş fotoğrafıyla birlikte kişisel bilgileri ele geçirildi. İfadesi alınan hemşire Yiğit, "Örgüt üyesi değilim. Ele geçen fotoğrafı Lice'de piknik yaparken çekmiştim, örgütün eline nasıl geçtiğini bilmiyorum" dedi.

İddianamede, sanığın geriye dönük telefon HST kayıtları incelendiğinde örgüte katılım yaptığı tarihler arasında İpek Akbal ile 822 kez arama, aranma, mesaj alma, mesaj atma şeklinde kayıtların ortaya çıkarıldığı bildirildi.