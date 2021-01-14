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Son dakika haberi: 'nün MİT Kumpası davasında ceza yağdı!

'nün "MİT kumpası" davasında mütalaasını sunan savcı, 9 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Giriş Tarihi: 14.1.2021 12:08 Son Güncelleme: 14.1.2021 12:38 ABONE OL
Son dakika haberi: FETÖ'nün MİT Kumpası davasında ceza yağdı!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 7 Şubat 212'deki MİT kumpasına ilişkin davada Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasını açıkladı. Savcı, eski emniyet müdürleri Yurt Atayün, Ali Fuat Yılmazer, Kazım Aksoy, Erol Demirhan'ın aralarında olduğu 9 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Cezaevi girişindeki duruşma salonunda görülen 8'i tutuklu, 15'i firari 34 sanığın yargılandığı dava, Cumhuriyet savcısı davanın esasına ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada, eski emniyet müdürleri Yurt Atayün, Ali Fuat Yılmazer, Kazım Aksoy, Erol Demirhan'ın aralarında olduğu 9 sanığın "Hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.

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Son dakika haberi: FETÖ'nün MİT Kumpası davasında ceza yağdı!
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