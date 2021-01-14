SON DAKİKA HABERLER: Tosun Paşa filmi gerçek oldu! Kız isteme kavgası

Son dakika haber: Mersin'de yaşanan olay Tosun Paşa filmini akıllara getirdi. İki aile aynı kızı isteme yüzünden birbirlerine girdi. Birbirlerinden habersiz, Y.S. isimli kadın ile söz kesen 2 damat adayı ile aileleri, nişan yapmak için gittikleri kız evinin önünde karşılaşınca kavga etti. Taraflardan toplam 60 bin TL aldıkları ileri sürülen gelin adayının babası K.S., ağabeyi M.S. ve yengesi İ.S., dolandırıcılık suçlaması ile gözaltına alındı. Gelin adayı, annesi ve diğer ağabeyi ile aileler arasında aracılık yapan E.T.'yi yakalama çalışmaları sürerken, yaşanan olay Tosun Paşa filmindeki kız isteme kavgasını akıllara getirdi.