SON DAKİKA | Koronavirüs aşılarında 81 il için sıcak gelişme

SON DAKİKA! Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Çin'de üretilen koronavirüs aşısına acil kullanım onayı verdi. Bilim Kurulu da dün aşı gündemiyle toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından kritik açıklamalar yaptı. Bugünden itibaren sağlık çalışanlarının aşılanmasına başlanacağını duyuran Koca, "Aşıların üzerinde bulunan karekod sebebiyle ismine tahsis edilen kişi dışında aşının kullanılması mümkün değildir" dedi. Bakan Koca, 30-31 Aralık tarihlerinde Türkiye'ye gelen 3 milyon doz aşının güvenlik testlerinin tamamlandığını, aşının yeterince güvenli olduğunun anlaşıldığını ve acil kullanım onayı için sürecin başladığını hatırlattı.

Bakan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yarından (bugün) itibaren tüm Türkiye'de sağlık çalışanlarımızın aşılanmasına başlanacaktır. Vatandaşlarımızın aşı konusunda ilerleyecekleri yol şöyledir;