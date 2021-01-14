SON DAKİKA | Koronavirüs aşılarında 81 il için sıcak gelişme

SON DAKİKA! Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Çin'de üretilen koronavirüs aşısına acil kullanım onayı verdi. Bilim Kurulu da dün aşı gündemiyle toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından kritik açıklamalar yaptı. Bugünden itibaren sağlık çalışanlarının aşılanmasına başlanacağını duyuran Koca, "Aşıların üzerinde bulunan karekod sebebiyle ismine tahsis edilen kişi dışında aşının kullanılması mümkün değildir" dedi. Bakan Koca, 30-31 Aralık tarihlerinde Türkiye'ye gelen 3 milyon doz aşının güvenlik testlerinin tamamlandığını, aşının yeterince güvenli olduğunun anlaşıldığını ve acil kullanım onayı için sürecin başladığını hatırlattı.
Bakan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yarından (bugün) itibaren tüm Türkiye'de sağlık çalışanlarımızın aşılanmasına başlanacaktır. Vatandaşlarımızın aşı konusunda ilerleyecekleri yol şöyledir;
81 İLDE ŞU AN KORONAVİRÜS AŞILARI MEVCUT
Aşılar 81 ilimizin halk sağlığı depolarına teslim edilmiştir. Vatandaşlarımız aşılama programının seyrini web sayfası üzerinden canlı olarak takip edebileceklerdir. Aşılama programının son derece şeffaf yürütülmesi en büyük önceliğimizdir. Aşıların üzerinde bulunan karekod sebebiyle ismine tahsis edilen kişi dışında aşının kullanılması da mümkün değildir.
AŞIDA ADALETTEN HERKES EMİN OLSUN: Aşının adaletle dağıtılacağından ve Bilim Kurulu'nun belirlediği öncelik sırasından başka hiçbir uygulama olmayacağından emin olmanızı isterim. Tedarik planına uygun şekilde aşılanacak kişiler, kendilerine sıra geldiğinde haberdar olacaklar ve randevu alarak aşılarını olmaya gideceklerdir."
"YENİ BİR DÖNEMİN İLK GÜNÜ"
Aşı çalışmalarında vatandaşların motive edilmesi noktasında devlet büyüklerinin aşılanmasının da örnek teşkil edeceğini dile getiren Koca, şunları kaydetti: "Bugün bizi bir yıl boyunca yıpratan, her hanemize temas eden küresel bir salgının yıkıcı etkisini durdurmak üzere başlattığımız yeni bir dönemin ilk günüdür. Sağlık çalışanlarımızın fedakârca uğraşları ile salgını durdurana kadar aşıyı uygulamakta, tedbir ve kısıtlamalara uymakta kararlıyız. Hepimizin sağlığı ve toplumumuzun huzuru için bugünün öneminin farkında olarak aşılama programına destek olmanızı rica ediyorum."
İLK AŞI SAĞLIK BAKANI KOCA'YA UYGULANDI
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından Bilim Kurulu üyeleriyle birlikte Ankara Şehir Hastanesi'ne geçti. Bakan Koca ve Bilim Kurulu üyeleri, ilk koronavirüs aşısını oldu. Bakan Koca, aşı sonrası şunları kaydetti: "Ben öncelikle bu aşılama çalışmasının, programının milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Daha önce de tünelin ucunda ışık göründü demiştim hatırlarsanız. Bugün de öyle bir gün. Aşının dünyada başlamasıyla birlikte bu ışığı görmüştük. Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum. Milletimize, memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. Ve herkesin de mutlaka aşı olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Çünkü bu hastalıktan korunmanın en önemli yollarından birisi aşı. Normal eski hayatımıza dönmek için aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor."
ÖNCELİK SAĞLIK KAHRAMANLARINDA
CORONAVAC aşısının sağlık çalışanlarına uygulanması için Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne (MHRS) "aşı randevu" bölümü eklendi. Sağlık Bakanlığı tarafından ilgili kişilere bildirim yapılacak. İlk aşamada sağlık çalışanları, ardından 65 yaş üstü vatandaşlar ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacak. İkinci aşamada yüksek riskli ortamlarda bulunan ve kritik işlerde çalışan kişiler ile 50 yaş ve üzeri en az bir kronik hastalığı bulunan kişiler aşılanacak. Üçüncü aşamada, 50 yaş altı en az bir kronik hastalığı bulunan vatandaşlar, genç yetişkinler, ilk iki grupta yer almayan sektör ve mesleklerde çalışanlar aşı olacak. Dördüncü ve son aşamada ise tüm bireyler aşılanacak.
MHRS'DEN RANDEVU NASIL ALINACAK?
KOVID-19 aşısını yaptıracak vatandaşların, MHRS'nin internet sitesinden 'Aile Hekimi randevusu al' ve ardından 'Aile Hekimi Kovid- 19 aşı' seçeneklerine tıklamaları gerekecek. Vatandaşlar ikamet ettikleri il ve ilçeyi girdikten sonra 'Kovid-19 aşı uygulama' kliniğini, aşı yapılacak hastaneyi seçtikten sonra randevu tarihini belirleyecek.
AŞI NASIL YAPILACAK?
AŞI uygulama odasına her defasında sadece aşılanacak bir kişi alınacak. Aşı uygulama esnasında aşılamayla ilgili gerekli kayıtlar tutulacak. Aşı için gelen kişinin kimlik bilgileri ve randevusu kontrol edilecek. Aşıyı uygulayacak sağlık çalışanı, kimlik bilgilerini, kişi için ayrılan aşı ile eşleştirecek ve uygulayacak. Günlük aşı uygulaması sonunda aşı flakonları tıbbi atığa gönderilecek.
SABAH 08.30'DAN GECE YARISINA KADAR SÜRECEK
İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi Nöroloji ve Ortopedi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mücahit Kapçı, SABAH'a konuştu: Aşı çalışmaları sabah saat 08.30'dan gece 24.00'e kadar devam edecek. 50 poliklinikte günde ortalama 4 bin 650 kişi aşı olabilecek. Soğuk zincir muhafazası ile gelen aşılar, aşı dolaplarımızda saklanacak ve diğer ünitelere taşınmaları aşı çantaları ile yapılacak. Hastadaki barkodla aşı barkodları eşleştirilecek. İkinci dozdan sonra kişiye aşı kartı verilecek.
'DENEYİMİMİZLE AŞILAMAYI AVRUPA'DAN ÖNCE BİTİRİRİZ'
CERRAHPAŞA Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen: Türkiye'nin sağlık altyapısı ve deneyimi çok yüksek. Bu yüzdem tüm nüfusu aşılamayı Avrupa'dan önce bitiririz. Onun için halkımızın içi rahat olsun.
MEGAKENTTE GÜNDE 400 BİN AŞILAMA: İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu "İstanbul'da 16 tane dağıtım sistemimiz var, 1403 noktada aşı yapabilme halindeyiz. İstanbul'da günde 400 bine kadar aşı yapabilme kapasitemiz var" diye konuştu.