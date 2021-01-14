Son dakika: Millet İttifakı'nda yollar ayrıldı! CHP'li Başkan çılgına döndü, sözlerinden HDP de nasibini aldı...

HDP DE NASİBİNİ ALDI

Özcan'ın öfkesi dinmedi. CHP'li Başkan, İYİ Parti'yi belediyenin eş başkanı olmak istemekle suçladı. Özcan sözlerini daha da sertleştirdi, HDP'ye de göndermede bulunarak, "Meselenin ne olduğunu siz de ben de gayet iyi biliyoruz. Mesele eş başkanlık talebi. Eş başkanlık sistemi bize göre değil. Bu HDP'ye göre bir sistem." dedi.