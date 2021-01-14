Son dakika: Telegram dünyaya Erdoğan'ı örnek verdi: Onur duyduk...

Facebook'un satın aldığı WhatsApp'ın kan kaybetmesiyle Signal ile birlikte en çok indirilen uygulamalar arasına giren Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, yeni açıklamalarda bulundu.
"TARİHİN EN BÜYÜK DİJİTAL GÖÇÜ"
Durov, Telegram üzerinden yaptığı paylaşımda, uygulamaya yönelik yeni kullanıcı akışının hızlı bir şekilde devam ettiğini belirterek, "İnsanlık tarihinin en büyük dijital göçüne tanık oluyor olabiliriz." dedi.
Telegram'a yönelik küresel çapta bir ilgi olduğunu belirten Durov, "İnsanlık tarihinin en büyük dijital göçüne tanık oluyor olabiliriz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro da Telegram kanallarını açtılar" ifadelerini kullandı.
"ERDOĞAN'IN BİZİ TERCİH ETMESİNDEN DOLAYI ONUR DUYDUK"
Telegram'a yönelik küresel çapta bir ilgi olduğunu belirten Durov, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro da Telegram kanalı açtı. Liderlerin bizi tercih etmesinden dolayı onur duyduk." ifadelerini kullandı.
Telegram kanallarının, liderlerin kitleleriyle güvenilir bir şekilde bağlantı kurmasının "tek doğrudan yolu" olduğunu savunan Durov, "Liderlerin Telegram'ı tercih etmesinden ötürü gururluyuz. Telegram kanalları, 2010'ların teknoloji platformlarıyla eş anlamlı hale gelen manipülatif algoritmaları kaldırarak kamusal iletişime şeffaflık ve bütünlük kazandırır." değerlendirmesinde bulundu.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN TLEEGRAM'DAN İLK MESAJI
WhatsApp milyonlarca kullanıcısına dayattığı gizlilik sözleşmesi nedeniyle günden güne erirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçtiğimiz günlerde WhatsApp yerine Telegram kullanmaya başladığını duyurmuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son günlerin popüler mesajlaşma uygulaması Telegram üzerinden paylaştığı ilk mesaj ise su tasarrufu konusunda oldu.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TELEGRAM'DAN AŞI MESAJI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Şehir Hastanesi'nde Covid-19 aşısı oldu. Erdoğan, aşı olduktan sonra ilk mesajını Telegram hesabından "Ben de aşı oldum" yazarak verdi