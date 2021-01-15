Başkan Erdoğan aşı oldu

Erdoğan'la birlikte MKYK üyeleri de aşı oldu. Erdoğan aşı olurken yaptığı açıklamada "Maalesef olumsuz kampanya sürdürenler var. Ama ben inanıyorum ki aklıselim sahibi olan milletim, bunlara hiçbir zaman fırsat vermeyecek. Ve bilimin, irfanın ışığında aşıyla bunlara en güzel cevabını verecektir. Bu 3 milyonun arkasından zaten bir 30 milyon daha geliyor. Çin'den gelen aşıları 50 milyona tamamlayacağız" dedi. Erdoğan hastane çıkışında ise şunları söyledi: "Başta siyasi liderler olmak üzere, tüm milletvekillerimiz, lider kadrolar olmak üzere bu kampanyayı güçlü kılma noktasında aşıyı teşvik ederlerse çok isabetli olacağına inanıyorum. Almanya ile olan irtibatlarımız var, bunun yanında kendi çalışmalarımız var. Onlar da mayıs civarında devreye girecek. Süratle bunu sürdürelim istiyoruz. Tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz." Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise "Dünyada ilk gün bu kadar yoğun aşı yapabilmiş ve canlı gösterebilmiş bir başka ülke var mı, bilmiyorum. Meclis'te temsil edilen tüm siyasi parti genel başkanları, Anaya Mahkemesi Başkanımızı ve Meclis Başkanımızı arayarak aşı olmaya davet ettim. Kendilerine gösterdikleri nezaket için teşekkür ediyorum" dedi.SağlıkBakanlığı, Kovid-19 aşısı olanların internet üzerinden anlık takibinin yapılabilmesi için 'Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu' oluşturdu. Platformda Türkiye genelinde toplam aşılanan kişi sayısı canlı olarak takip edilebiliyor. Aşılama saat 08.00- 24.00 arası yapılacak.