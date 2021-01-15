Dev proje hizmete girdi

Başkenti, kuzeyde Anadolu Otoyolu'na, güneyde Ankara-Eskişehir Devlet Yolu'na bağlayan Yenikent- Temelli Yolu'nun 29 kilometrelik kısmının açılışı dün törenle gerçekleşti. Açılış töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yenikent- Temelli Yolu'nun tamamının hizmete sunulmasıyla zamandan 66 milyon lira, akaryakıttan 117.7 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 183.7 milyon lira tasarruf sağlanacağını belirtti. Projenin yıllık karbon emisyon salımını 48 bin 640 ton azaltacağını söyleyen Karaismailoğlu, "Ulaşım ve haberleşme alanlarında içinde bulunduğumuz çağın gerekliliği olan mobilite, dijitalleşme ve lojistik dinamikleriyle şekillenen bütünsel kalkınma odaklı bir süreçle çalışmalarımızı daha da artıracağız" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Bakan Karaismailoğlu, direksiyonun başına geçerek, açılışı yapılan yolda bir süre araç kullandı.