İzmir’de terör operasyonu: 49 gözaltı

İzmir merkezli 12 ilde düzenlenen terör operasyonunda, 34'ü MLKP, 8'i DSİH, 8'i PKK/ YPG, 1'i de TKP/ML üyesi 51 şüpheliden 49'u gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Eş Genel Başkanı Özlem Gümüştaş, partinin eski İzmir il başkanları Pınar Türk ile Kerim Altınmakas, 2 avukat, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 3 çalışanı, biri Şemdinli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde ziraat mühendisi ve öğretmen gibi meslek gruplarından şüpheliler var. MLKP üyesi olmakla suçlanan İzmir Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Koordinatörü Orçun Masatçı hakkında da gözaltı verildiği ancak karantinada olan Masatçı'nın 3 gün sonra karantina süresinin dolmasının ardından gözaltına alınacağı öğrenildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından tiyatroya yönetici olarak getirilen Masatçı daha önce terör örgütü propagandası suçundan 2 yıl 2 ay hapis cezası almıştı.