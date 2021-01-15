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: koronavirüs aşısı yaptırdı! İlk kareyi paylaştı...

haberine göre; Genel Başkanı Bahçeli, Kovid-19 aşısı yaptırdı. Bahçeli, aşı yaptırdığı ana ilişkin bir paylaşımda bulundu. MHP Lideri, herkesi aşı olmaya davet etti. İşte Bahçeli'nin aşı olduğu anlara ilişkin ilk kare ve verdiği mesaj....

Giriş Tarihi: 15.1.2021 11:58 Son Güncelleme: 15.1.2021 12:25 ABONE OL
Son dakika: Devlet Bahçeli koronavirüs aşısı yaptırdı! İlk kareyi paylaştı...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Genel Merkez binasında koronavirüs aşısı yaptırdı. MHP Lideri o anlar ailişkin bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Bahçeli, tüm vatandaşları aşı olamaya davet etti.

SOSYAL MEDYADAN AŞI OLDUĞU ANI PAYLAŞTI: HERKESİ AŞI OLMAYA DAVET EDİYORUM

Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'nın daveti üzerine, başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde ben de covid-19 virüsü aşımı yaptırdım. İnşallah bu salgından el birliği ile çok yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyor, tüm halkımızı da aşı olmaya davet ediyorum.

Son dakika: Devlet Bahçeli koronavirüs aşısı yaptırdı! İlk kareyi paylaştı... | Video

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Son dakika: Devlet Bahçeli koronavirüs aşısı yaptırdı! İlk kareyi paylaştı...
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