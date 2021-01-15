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SON DAKİKA HABERİ: Başkan Erdoğan Başbakanı ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Başbakanı ile telefonda görüştü. Erdoğan-Conte görüşmesinde, Türkiye-İtalya ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alındı ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

ZEYNEL YAMAN ZEYNEL YAMAN
Giriş Tarihi: 15.1.2021 19:11 Son Güncelleme: 15.1.2021 19:28 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Başkan Erdoğan İtalya Başbakanı Conte ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-İtalya ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alındı, bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü | Video


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İtalya ilişkilerine değer verdiklerini belirterek, salgın koşullarının elverdiği en uygun zamanda İtalya ile üçüncü hükümetlerarası zirveyi Türkiye'de gerçekleştirmek istediklerini söyledi.
İtalya'nın Avrupa Birliği (AB) bağlamında Türkiye'ye sağladığı desteğe teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'nın AB'yi Doğu Akdeniz'de sağduyu ve hakkaniyete dayalı bir tutum izlemeye yönlendireceğine inandığı ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'nın Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'yle iş birliği adımlarını yararlı gördüğünü de dile getirdi.

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SON DAKİKA HABERİ: Başkan Erdoğan İtalya Başbakanı Conte ile görüştü
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