Tünelin ucundaki ışık göründü

Türkiye'nin 81 ilinde koronavirüsle savaşta dün tarihi bir gün yaşandı. İlk aşı, koronavirüsle en önde mücadele eden 1 milyon 119 bin kahraman sağlık çalışanına uygulanmaya başladı. Çin'den satın alınan 50 milyon CoronaVac adlı aşının ilk etapta 3 milyon dozu Türkiye'ye getirilmişti. Türkiye'de 40 bin sağlık personelinin Kovid-19 testi pozitifti. Aşıların üzerindeki karekod sayesinde, ismine tahsis edilen kişi dışında aşının kullanılması mümkün değil. Aşı, İstanbul'da ilk olarak İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün Bakırköy'deki ilaç deposunda bekletildi. Özel aşı nakil araçlarıyla hastanelere sevk edildi. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Poliklinik Servisi'nde randevu alan 2 bin 500 sağlık çalışanı aşılandı. Kardiyoloji servisinden aşı olan Doç. Dr. Öcal Karabay "Bu aşı bize biraz olsun emniyet sağlayacak" dedi. Başhekim Prof. Dr. Nurettin Yiyit, "Bizim aşılanmamız topluma örnek olacaktır" diye konuştu. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ise ilk aşıyı başhekim Doç. Dr. Mehmet Emin Kalkan oldu. Kalkan "Herkesin aşı olmasını bekliyoruz, rahatsız edici hiçbir durum yok" dedi. Ankara Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanları sırayla aşı olduktan sonra olası yan etki ihtimaline karşı 15-30 dakika arasında bekleme odalarında kaldı. Doktor Mehmet Akif Eksi "Hem ülkemiz hem de sağlık çalışanları için tarihi bir gün. Salgınla mücadelede son noktaya gelmiş bulunuyoruz. Herkese aşıyı öneriyorum" dedi.Antalya Eğitim ve Araştırma ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ilk olarak Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür ve başhekim Prof. Dr. Yalçın Yüksel aşı oldu. Aşı olanlardan Doç. Dr. Derya Seyman, "Aşı olduk deyip kurallara uymamazlık yapmayacağız. Yine maske, mesafe ve hijyene dikkat edeceğiz" dedi. Nevşehir'de ilk aşıyı olan İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay "Tünelin ucunda ışık göründü" diye konuştu.TÜRKİYE genelindeki aşılama süreci şöyle ilerleyecek.Birinci aşamada ilk olarak tüm hastane ve eczane çalışanları aşı olacak. Ardından yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar aşılanacak. Üçüncü sırada ise 65 yaş ve üstü yer alıyor. Bu yaş grubunda da 85 yaş üstüne öncelik verilecek.İkinci aşamada ise hizmetlerin devamının sağlanması için Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, öğretmenler ve öğretim üyeleri, gıda ile taşımacılık sektöründe çalışanlara aşı yapılacak. Ardından ise 50-64 yaşlarındaki kişiler aşılanacak.Üçüncü aşamada ise kronik hastalığı olan 40-49, 30-39 ve 18-29 yaş arasındaki kişiler aşılanacak. Ardından da 40-49 yaş, 30-39 yaş, 18-29 yaş arası olanlara aşı yapılacak.Son aşamada ise sırası geldiği halde zamanında yaptırmayanlar aşılanacak.MERKEZİ Hekim Randevu Sistemi'ne (MHRS) "aşı randevu" bölümü eklendi. Vatandaşlar aşılama takvimi doğrultusunda Kovid-19 aşısı için MHRS üzerinden "https://www.mhrs.gov. tr/" veya "Alo 182"den randevu alabilecek. Vatandaşlar, öncelik gruplarına göre kendilerine ulaşan bildirimden sonra MHRS üzerinden randevu alarak aşılarını yaptırabilecek.TÜRKİYE'DE dün test yapılan 169 bin 847 kişiden 8 bin 962'sine Kovid-19 tanısı konulurken, 170 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 958 olarak açıklandı. 9 bin 11 kişinin daha tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 236 bin 938'e yükseldi . Test sayısı 26 milyon 899 bin 442'ye ulaştı. Vaka say-ı sı 2 milyon 364 bin 801, vefat sayısı 23 bin 495, ağı r hasta sayısı 2 bin 512 oldu. Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4.5, yatak doluluk oranı yüzde 45.5, erişkin yoğun bakım doluluk oran ı yüzde 60.6, ventilatör doluluk oranı yüzde 31.4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.9 olarak gerçekleşti. ANKARASAĞLIK Bakanlığı bu arada KKTC'ye de 20 bin doz aşı göndererek "Yavru Vatan"ın bir kez daha yanında olduğunu gösterdi. KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, Başkan Erdoğan ve Sağlık Bakanı Koca'ya, verdikleri destekten dolayı şahsı ve ülkesi adına teşekkür ederek, "Türkiye, her zaman olduğu gibi Kovid- 19'la mücadelemizde de yanımızda oldu" dedi.