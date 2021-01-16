CHP’li başkan yardımcısına terörden 10 yıl hapis talebi

PKK/KCK terör örgütüne yönelik soruşturmada tutuklanan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz ile ilgili iddianame hazırlandı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne e-posta aracılığıyla yapılan bir ihbar sonucu yakayı ele veren Yavuz hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçu kapsamında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede Yavuz'un 31 Ocak 2019'da PKK'nın yayın organı olan Sterk TV'de yayına katıldığını ve örgüt lideri Abdullah Öcalan için tecritin kaldırılması konusunda konuşma yaptığını kabul ettiği ancak bu konuşmayı parti politikasından dolayı yaptığı anlatıldı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın PKK/KCK'ya yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Yavuz'un da aralarında bulunduğu 19 kişi, geçen ay 28 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 4'ü cezaevine gönderilmişti. Yavuz'un PKK/KCK terör örgütü ile iltisaklı olduğu 7 maddeye ayrılarak anlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede Yavuz'un 10 yıla kadar hapsi isteniyor. İddianame kabul edilirse Yavuz İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.