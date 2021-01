Dijital faşizme karşı siber vatanı genişleteceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı Veliaht Dairesi'nde düzenlenen Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Resim Müzesi Restorasyon Sonrası Açılış Programı'nda konuştu.Yeni bir dönem başlıyor. Bu devrin adı dijital çağdır. Sanayi devrimlerinin hammaddeleri altın, petrol, demir gibi ürünlerdi. Dijital çağın hammaddesi ise veri. Veriyi elinde tutanlar, demokrasiyi de hukuku da her türlü hak ve özgürlüğü de hiçe sayarak kendi dijital diktatörlüklerini kurabiliyorlar. Son günlerde yaşananlar bu faşizmin cüretkârlığının nerelere kadar uzanabileceğini göstermiştir. Siber dünyanın, Amerika'nın kuruluş dönemindeki vahşi batıyı hatırlatan kurallarıyla insanlığı tehdit eder hale gelmesi, tesadüf değil bilinçli bir tercihtir. Geride işin kontrolünü elinde tutanlar, bu kaosu diledikleri gibi yönlendirebilme, siyasi, sosyal, ekonomik sonuçlara tahvil etme imkânına sahiptir. Bu, hiçbirimizin görmezden gelemeyeceği kadar büyük bir tehdittir. Artık ülkelerin egemenlik hakları, fiziki sınırlarından ziyade, dijital dünyada saldırı altında bulunuyor. Biz ülkemizin karşı karşıya kaldığı kimi dayatmaları 'dijital faşizm' olarak tanımladığımızda birileri bundan rahatsız olmuştu. Savunmada olduğu gibi siber vatana da sahip çıkacağız. Bunun için yeni dönemde karada ve havada yürüttüğümüz vatan savunmamızı, denizde mavi vatanı olduğu gibi dijital dünyada siber vatanı da içine alacak şekilde genişleteceğiz. Siber vatana sahip çıkmanın bir tarafında teknik altyapı varsa diğer tarafında içerik üretimi bulunuyor. Eğer biz kendi vatandaşlarımızdan başlayan siber dünyadaki her bireye hitap edecek, onları kendi mecralarımıza çekecek içerik üretemezsek bu savunma hattını korumakta başarılı olamayız. Müziğinden resmine, sinema ve dizisinden grafiğine kadar tüm dalları ile sanat, bu içerik üretiminin en kritik bölümüdür.TOPKAPI Sarayı depolarında muhafaza edilen tabloların Milli Saraylar envanterine dahil edilmesiyle zenginleşen Resim Müzesi koleksiyonu, padişah portreleri, tarihi konulu kompozisyonlar, oryantalist eserler, doğa ve kent görünümleri ile natürmortlar gibi pek çok konuyu içeriyor. Resim Müzesi ilk bölümünün restorasyonunun ardından 2014'te hizmet vermeye başladı. 2017'de müzenin daha büyük olan ikinci bölümünün restorasyonuna başlandı. Türkiye'nin en büyük oryantalist tablosu olan Fransız ressam Felix- Auguste Clement'in "Çölde Av" tablosu, müze ortamında ilk defa ziyaretçiyle buluştu. 35 metrekarelik ebadıyla görenleri büyüleyen 1865 tarihli eser, 2019'da Said Halim Paşa Yalısı'ndan başarılı bir operasyonla alınarak Resim Müzesi'ne nakledildi. Osmanlı saray resminin tek temsilcisi olması bakımından da ayrı bir önem taşıyan koleksiyonda Fausto Zonaro, Ivan Konstantinoviç Ayvazovski gibi ressamların eserleri var.MİMARIMIZİN, yazarımızın, ressamımızın, tiyatrocumuzun başarısına göre dünyada yer edinebilir, ses getirebiliriz. Bağımsız Kenya devletinin ilk başkanı Kenyatta "Misyonerler Afrika'ya geldiğinde, bizim topraklarımız, onların İncil'i vardı. Gözlerimizi kapatıp açtığımızda bizde İncil, onların elinde topraklarımız vardı" der. Güçlü ve yaşayan medeniyete sahip değilseniz, kendinizi bir anda bu konumda bulmanız kaçınılmazdır.KÜLTÜR ve sanat toplumları ele geçirmede görünmeyen ordular olarak kullanılmıştır. Türkiye, maruz kaldığı fiziki saldırıların daha beterini medeniyetine yönelik olarak yaşamıştır. Tarihi ve kültüründen koparılmak için içeriden ve dışarıdan bu derece uğraşılmış bir başka millet var mıdır bilmiyorum. Osmanlı döneminde başlayan ve Cumhuriyet devrinde hızlanarak süren bu sürecin sancılarını merhum Mehmet Akif başta olmak üzere pek çok fikir adamlarımızın eserlerinde en çarpıcı hali ile görebiliyoruz. Mayası sağlam bir millet olduğumuz için her şeye rağmen ayakta kalmayı başardık.Kendi ruh ve fikir dünyalarındaki eziklik duygusunu geçmişlerini kötüleyerek örtme gayretinde olanlar var. Onlara rağmen medeniyet mirasımızı ayağa kaldıracak çalışmalar giderek yoğunlaşıyor ve burada olduğu gibi hasılaları ortaya çıkmaya başlıyorsa önümüz aydınlık demektir. İşte buradaki eserler Topkapı Sarayı'nın depolarından çıkarılmış olan eserlerdir. Bu eserlere sahip çıkmanın bahtiyarlığı içerisindeyiz. Daha niceleri var. 533 eserin yer aldığı bu sergi ülkemizin zenginliğini gösteriyor. Cumhuriyet döneminde Osmanlı'daki kadar çok ve başarılı ressam yetiştirmekte zorlandığımız söylenebilir. Ecdadın bıraktığı her biri bir miras olan eserlere baktığımızda kaybettiğimiz zamana hayıflanıyoruz. Bu topraklarda yaşamış tüm medeniyetlerin geride bıraktığı eserler bizim zenginliğimizdir. Söğüt de bizimdir, Göbeklitepe de bizimdir, Ahlat da bizimdir, Ankara da bizimdir. Hepsine birlikte sahip çıkacağız.BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar; (S-400 ikinci paket hazırlıkları ve ABD'nin tavrı) Savunma sanayisindeki adımlarımızı hiçbir ülke belirleyemez. Şu anda biz Rusya ile S-400 birinci paketi halletmiştik. Şimdi de ikinci paket devam ediyor. Ay sonu zaten Rusya ile görüşmelerimiz olacak birçok konuda. S-400'ü de görüşeceğiz tekrar. Biden yönetiminin bu noktada ne diyeceğini bilmeyiz. Bizim bildiğimiz tek şey var, Trump döneminde olduğu gibi biz kendi savunma noktasındaki adımlarımızı bir yerlerden izin alarak yapamayız. Temenni ederim Biden'ın görevi üstlenmesiyle yapılacak görüşmelerle F-35 yanlışından da dönülür.BAŞKAN Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile telefonda görüştü. İtalya ile ilişkilere değer verdiklerini belirten Erdoğan, salgın koşullarının elverdiği en uygun zamanda üçüncü hükümetler arası zirveyi Türkiye'de gerçekleştirmek istediklerini söyledi. Erdoğan, İtalya'nın AB bağlamında Türkiye'ye sağladığı desteğe teşekkür etti. İtalya'nın, AB'yi Doğu Akdeniz'de hakkaniyete dayalı bir tutum izlemeye yönlendireceğine inandığı ifade etti.(Aşı) Şu anda herhangi bir yan etki söz konusu değil. Evelallah sapasağlamım. 28 gün sonra, ki bir gün gitti, ikinci aşımızı olacağız. (Yunanistan'ın AB'ye "aşı pasaportu" önerisi): Bizim açımızdan da uluslararası diplomasi noktasında değerlendireceğimiz bir konu. Yunanistan dedi diye böyle olacak diye bir şey yok. Bunu bizim de dışişleri teşkilatımızla masaya yatırmamız lazım.(Yunanistan'la istikşafi görüşmeler ve AB-Türkiye ilişkileri) Bugüne kadar AB bizlere verdiği sözleri hiç tutmadı. Şimdi yeni bir sürecin içerisindeyiz. Gerek AB ülkeleri ile olan gelişmeler, gerek ikili görüşmelerimiz devam ediyor. Bu arada tüm bu görüşmelerde Yunanistan ile Miçotakis ile bir görüşme talebi bizim açımızdan da olumlu yaklaştığımız bir konu olmuştur.