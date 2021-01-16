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Evsizler artık sokakta değil otelde

Valiliği, havaların soğumaya başlaması ve kar yağışı nedeniyle sokakta yaşayan Bin 323 evsiz vatandaşı daha önceden belirlenen 59 otele yerleştirdi.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Giriş Tarihi: 16.1.2021 22:13 Son Güncelleme: 16.1.2021 22:22 ABONE OL
Evsizler artık sokakta değil otelde

İstanbul Valiliği, kar yağışının etkili olmaya başlamasıyla birlikte sokaklarda yaşayan vatandaşlar için harekete geçti. Görevliler tarafından sokaklardan toplanan vatandaşlar önce sağlık kontrolünden geçirildi. Sonrasında ise valilik tarafından belirlenen 59 otele yerleştirilerek soğuk kış günlerinde sıcak bir yuvaya kavuşmaları sağlandı. İstanbul Valiliği tarafından şimdiye kadar 1293'u erkek 30'u kadın olmak üzere bin 323 evsiz otellere yerleştirildi.

ÇAY İÇİP SOHBET ETTİ
Otellerde kalan vatandaşların her türlü ihtiyaçları İstanbul Valiliği ve kaymakamlıklar tarafından karşılandı. Eyüpsultan Kaymakamlığı da ilçede bulunan 82'i evsizi otele yerleştirdi.

Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara da evsizleri kaldıkları otelde ziyaret ederek çay içti ve sohbet etti.

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Evsizler artık sokakta değil otelde
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