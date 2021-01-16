Honaz cennet elmasında marka oluyor

Türkiye'nin cennet elması ihtiyacının yüzde 70 inin karşılandığı Denizli'nin Honaz ilçesinde kurutma sistemi için ekipman arayışına giren Honaz Salça Kooperatifi aradıkları sistemi Çin'de buldu. 3, milyon tl harcayarak toplanan cennet elmalarının doğal ve hijyenik ortamda kurutulması için Çin'deki sistemi Türkiye'ye taşıyan Kooperatif Başkanı Hüseyin Top, sistem sayesinde güneş, yağmur, nem ve rüzgar gibi etkenlerden uzak kalan cennet elmalarının daha lezzetli ve farklı bir aromaya sahip olduklarını söyledi.

Kurusu 35 lira

Honaz'da çiftçiler için önemli gelir kaynaklarından biri olan ve 7 bin 500 dekar arazi üzerinde üretimi yapılan cennet hurmasının dünya pazarında yer bulması için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yaş olarak tarlada kilosu 3,5 tl den satılırken, kurutulmuşu 35 liradan alıcı bulan cennet elması yoğun talep görüyor.

Rusya'ya gönderiliyor

Cennet elmalarının kurutma aşamasında aroma ve lezzetinin kaybolmaması için uzun süredir sistem arayışına girdiklerini söyleyen Honaz Salça Kooperatifi Başkanı Hüseyin Top, Bin 300 metrekare alana inşa ettikleri tesiste 200 ton cennet elmasını kurutabildiklerini söyledi. Tesiste elmaların tamamen doğal ortam da kurutulduğunu söyleyen Başkan Top, "Uzun süredir sistem konusunda araştırma yaptık. Çin'de bu sistemin olduğunu öğrenince sistemi bölgemize taşıdık. Kurutma da en önemli etken güneş, yağmur ve nem. Bu hava koşullarına maruz kalmaması için bu sistem çok önemli. Şuan ürünlerimizi Rusya'ya gönderiyoruz. Pandemi sürecinde ihracatımız zayıfladı fakat ilerleyen dönemde bu sorunun da aşılarak ihracatımızın artacağına inanıyoruz" dedi.