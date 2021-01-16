Kobani iddianamesi sanığının ikameti Suudi Arabistan

Kandil'de iki yıl önce düzenlenen hava harekâtında 10 milyonluk kırmızı listede aranan terör örgütü PKK'nın üst düzey elebaşlarından Rıza Altun yaralanırken sözde KCK Yürütme Konseyi üyeleri Ali Aktaş, Mikail Özdemir, Emrullah Dursun ölmüştü. Altun'un tedavi için Suudi Arabistan'a gittiği ve burada ikamet ettiği belirlendi. 108 sanıklı Kobani iddianamesinin 85 numaralı sanığı olan Altun terör örgütü PKK'nın kurucu kadrosunda olup elebaşı Abdullah Öcalan'ınyakın adamıydı. Altun 183 silahlı eylemde 286 güvenlik görevlisinin şehit edilmesinden sorumlu.