Son dakika: İzmir’de deprem! İzmir Menderes depremi ile 16 Ocak 2021 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Son dakika haber… İzmir'in Menderes ilçesinde 3.6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Sarsıntılar ardından kısa süreli panik yaşandı. Kandilli ve AFAD tarafından yayımlanan ve anlık olarak güncellenen listede İzmir depreminin şiddeti ve derinliği kamuoyuyla paylaşıldı. İşte İzmir depremine ilişkin son dakika gelişmeleri ile 16 Ocak 2021 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

İZMİR'DE KORKUTAN DEPREM!

İİzmir'den gelen son dakika haberine göre korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıklarken, derinliği 6.98 kilometre olarak ölçüldü. Saat 08. 30'da gerçekleşen depremin merkez üssünün İzmir'in Menderes ilçesi olduğu açıklandı.

Büyüklük : 3.6 (Mw)

Yer : Kusadasi Korfezi, 9.91 km. Menderes (Izmir)

Tarih-Saat : 16.01.2021, 08:30:17 TSİ

Enlem : 37.9060 N

Boylam : 27.0843 E

Derinlik : 6.98 km

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...