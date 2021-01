Polis Akademisi 25. Dönem Kadın Özel Harekât mezuniyet töreni, 15 Temmuz gecesi saldırıya uğrayan Ankara Gölbaşı kampüsünde yapıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı törende 500 kadın özel harekâtçı yeni görev yerlerine uğurlandı. 17 bin başvuru arasından 500'ü muvaffak olan özel harekâtçı kadın polisler, Polis Akademisi'nin Gölbaşı'ndaki kampüsünde düzenlenen törenle mesleğe adım attılar. Törene Soylu'nun yanı sıra Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, Özel Harekât Başkanı Selami Türkeri de katıldı. Kadın kahramanlar SABAH'a konuştu: Dönem birincisi Leyla Bulut törende yaptığı konuşmada "15 Temmuz gecesi saldırıya uğrayan bu mekânda olmaktan gurur duyuyorum. Arkadaşlarım ve ben, kanımızın son damlasına kadar, bize ihtiyaç duyan, nerede bir imdat diyen olursa ona koşmak için hep görev başında olacağız. Bu bayrak için canımızı vermeye hazırız" dedi. Derece ile mezun olanlardan Aybüke Arslan "Kanımızın son damlasına kadar, son nefese kadar mücadele edeceğiz. Çok zorlu bir süreçten geçerek buralara geldik" diye konuştu. Hafize Şahin ise "Bayrak, vatan için canımızı vermeye hazırız. Her koşulda, her türlü zorluk içinde mücadele etmeye adeta şartlandık diyebilirim. 17 bin başvuru arasından başarı kazandık" dedi. Malatyalı Havva Yılmaz ise "Gece uyku yok, gündüz oturmak yok. Özellikle pandemi dolayısıyla mesafe kurallarına dikkat ederek çok sıkı ve zorlu bir eğitimden geçtik. Uykusuzluğa, zor şartlara alıştık artık. Bundan sonra bize gece uykusu da yok, gündüzleri oturmak da yok" şeklinde konuştu..İçişleriBakanı Süleyman Soylu törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:Yerli ve millilik söylemi alelade bir söylem değildir. Yeni nesil bir gayret ortaya koyduk. PKK'nın kolunu kaldıracak hali yoktur. Yılda 5 bin kişi katılırdı, geçen yıl sadece 52 kişi katıldı. Onları da kurutacağız. Sözde değil yerli ve milli, tüm dünyanın saygı duyduğu bir liderle bugünlere gelmiştir Türkiye. Şehit kokan bu yerde, hainlere göz açtırmayacaksınız.Bizim bu şehit kokulu mekânda, yeni kahramanlarımız, belki de 500 diye anılacak 500 kadın özel harekâtçımız olacaksınız. Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını da sizlerle paylaşıyorum. Eğer bu üniformayı giyiyorsanız bu milleti iyi tanımanız lazım. Sizler birer Nene Hatun, Şerife Bacı olarak bu bayrağın dalgalandığı, bu ezanın söylendiği vatanımızın her köşesinde görev yapacaksınız. Darbe dediler, demokrasi dedik. Fakirlik dediler, kriz dediler, biz de refah dedik. 15 Temmuz'da biz, sizlerin ablalarınızla o gecenin üstesinden geldik. Şehit olan ablalarınız sayesinde onların, darbecilerin üstesinden geldik. Bize diz çöktürmek isteyenler, arkalarını dönüp gitmesinler. Sizler mücadele etmek için, dünyada hak ve adaleti hâkim kılmak için buradasınız. Bunu unutmayın.PKK'nın kolunu kaldıracak hali yoktur artık. Yılda 5 bin kişi katılırdı. Geçen yıl sadece 52 kişi katıldı, onları da kurtaracağız. Sosyal medyadaki hezeyanlarına bakmayın. Demirtaş'ın talimatını verdiği çukurları bastırarak gelindi bugünlere.