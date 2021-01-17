Selçuk Özdağ’a saldıran 2 şüpheli gözaltına alındı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Ankara'daki evinden çıkıp aracına bindiği sırada kimliği belirsiz bir grup tarafından silahlı ve sopalı saldırıya uğradı. Selçuk Özdağ, aldığı darbelerle yaralanırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Başından ve yüzünden yaralanan Özdağ, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilirken olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ DUYURDU

Ankara Emniyet Müdürlüğü Twitter hesabından yapılan açıklama ile olayla ilgili 2 şüphelinin gözaltına alındığı ve diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini duyurdu.