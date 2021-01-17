Sivas Valisi Ayhan’dan işçilere baklava ikramı

Sivas'ta etkili olan kar yağışı sonrası mahalleler ve köyler ile Yıldızeli, Gemerek ve Şarkışla'da yaşanan elektrik arızalarının giderilmesi için devam eden çalışmalar, ÇEDAŞ ekiplerince büyük oranda tamamlandı.

Sivas Valisi Salih Ayhan, elektrik arızası yaşanan bölgelerden biri olan Yıldız Beldesine giderek, ÇEDAŞ ekiplerince devam eden elektrik arıza çalışmalarını yerinde inceledi.

1328 İHBAR DEĞERLENDİRİLDİ

Yerleşim yerlerinden çok sayıda ihbar alındığını, bunların içerisinden asılsız ihbarlarında olduğunu anlatan Vali Salih Ayhan, yapılan ihbarlar dikkate alındığında 1328 adet ihbarın doğru olduğunun tespit edildiğini söyledi.

1200'e yakın ihbarın yapıldığı bölgelerde arızaların giderildiğini anlatan Vali Salih Ayhan, "Sivas merkez, Şarkışla, Gemerek ve Yıldızeli'nde 55 mahalleye elektrik verildi. 258 adet köyün de büyük bir kısmının elektrik arızası yapıldı. Mevsimsel değişiklik, anlık sıcaklık farkı ve fırtınanın olması ilimize birkaç gün olağanüstü sıkıntı yaşattı." dedi.

250 PERSONEL, 84 EKİP

Arıza yaşanan bölgelerde, vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için 250 personel, 84 ekip ve 100 adet araç ile yoğun bir çalışma gerçekleştirildiğini anlatan Vali Salih Ayhan, "Gönül isterdi ki hiç kimse mağdur olmasın. Sıkıntı yaşamasın. Ancak, bazen mücbir sebepler öngörülemeyen sorunları da beraberinde getiriyor. Halkımızın hoşgörüsü için teşekkür ediyoruz. Hiç endişeniz olmasın. Herkes var gücüyle çalıştı, sıkıntılar çözüme kavuştu." dedi.