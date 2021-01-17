Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Terör örgütü PKK’da çözülme hızlandı

Son dakika: Terör örgütü PKK’da çözülme hızlandı

28 yıldır PKK’da faaliyet yürüten örgüt mensubunun da arasında bulunduğu 5 örgüt mensubu ikna yoluyla teslim oldu. Konuyla ilgili son dakika açıklaması İçişleri Bakanlığı tarafından yapıldı. Teslim olan örgüt mensuplarının 1993 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, , ve Suriye'de terörist olarak bulundukları öğrenildi.

Giriş Tarihi: 17.1.2021 14:29 Son Güncelleme: 17.1.2021 14:44 ABONE OL
Son dakika: Terör örgütü PKK’da çözülme hızlandı

Son dakika haberi: Terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarının ikna yoluyla teslim olmalarına yönelik çalışmalar 2020 yılında olduğu gibi 2021 yılında da hız kesmeden devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubu bugün ülkemize giriş yaparak Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 1993 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Türkiye, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri belirlendi.

Böylelikle ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 9'a yükselmiş oldu.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SON DAKİKA: Korona aşısı ile ilgili müjdeli haber! Bakan Koca açıkladı

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Terör örgütü PKK’da çözülme hızlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA