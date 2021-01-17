Vatan yansa ateşinde ısınacaklar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'da Soma Kolin Termik Santrali ile Salihli'deki JES-2 ve JES-3 ve Alaşehir'deki Maspo Ala 2 jeotermal santrallerinin toplu açılış törenine Vahdettin Köşkü'nden video konferansla hitap etti. İşte Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları:Türkiye'nin büyümesi için olmazsa olmaz gördüğümüz elektrikte kurulu gücümüzü 18 yılda 3'e katlayarak 96 bin megavata ulaştırdık. 2002'de sadece 18 megavat olan jeotermal kurulu gücümüz, bugün 1613 megavata ulaşmıştır. Bu rakamla Türkiye jeotermalde Avrupa'da ilk, dünyada dördüncü sıraya yükselmiştir. Sadece üretimde değil, yenilenebilir enerji teknolojilerinde de merkez ülke olmayı hedefliyoruz. Bağımsız enerji, güçlü Türkiye diyerek mümkün olduğu kadar yerli kaynaklarımıza dayalı bir enerji sektörü kurmayı amaçlıyoruz.Göreve geldiğimizden bu yana doğalgaz dağıtımına yapılan yatırım 27 milyar TL'yi buldu. Bizden önce sadece 5 büyük şehirde doğalgaz varken biz 81 ilimize yaygınlaştırdık. Bugün 54.5 milyon vatandaşımız doğalgazın konforundan yararlanıyor. Doğalgazın ulaştığı toplam nüfus 68 milyon.Bugüne kadar pek çok badire atlattık. Cumhuriyet mitinglerinden Gezi olaylarına, 15 Temmuz kanlı darbe teşebbüsüne kadar envai saldırıya uğradık. Sadece medya ile çeteler ile değil, 80 senedir Türkiye'nin başına musallat olan takoz muhalefetle de mücadele ettik. 'Asrın projesi' Marmaray'ı engellemeye kalktılar. Avrasya Tüneli'ni daha proje aşamasında mahkemeye taşıdılar. İstanbul Havalimanı'nın inşasından bizi vazgeçirmek için sokak şiddeti dahil her türlü provokasyonu denediler. Salgınla mücadelede elimiz ayağımız olan şehir hastanelerini karalamak için kurgu-yalan nice haber uydurdular. Uluslararası yatırımcıyı ürküterek, bu ülkenin kalkınmasına çelme takmaya kalktılar. Vatan yansa ateşinde ısınacak bu güruha rağmen Türkiye'ye Cumhuriyet tarihinin en başarılı 18 yılını yaşattık. Sessiz devrime imza attık. Biz muhalefet gibi yalanla günü kurtarmaya çalışmıyoruz. Türkiye'nin kaosa sürüklenmesini umanlara inat ülkemizi aydınlık geleceğe hazırlıyoruz. 83 milyon insanımızın huzuru, güvenliği, refahı için asla rehavete kapılmadan sağlıktan ulaşıma, çevreye kadar birçok projeyi ürettik, hızla hayata geçirdik.olacak dev tesisi bugün açıyoruz. Soma Kolin Termik Santrali yerli kömürün yüksek teknolojiyle buluştuğu güzel bir örnektir. Bu proje ile yıllık 4.7 milyon ton linyiti işleyerek enerjiye dönüştüreceğiz. Proje ile yıllık 150 milyon dolarlık gaz ithalatını engelleyeceğiz. Tesisimiz Türkiye ve Avrupa'da belirlenen karbon emisyon değerlerini karşılayacaktır. Baca gazı arıtma sistemi ile de temiz kömür teknolojilerinde örnek olacaktır. 2.5 milyon hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak 1 termik ve 3 jeotermal enerji santrali 1700 kişiye istihdam sağlayacak.BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi yaptı. Erdoğan, görüşmede Dağlık Karabağ zaferinin bölge barışı ve istikrarı adına yeni imkanlar getirdiğini belirterek, Türkiye'nin Azerbaycan'a bütün alanlarda katkı ve desteğinin süreceğini belirtti.Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından kar yağışı altında şemsiyeyle yürüdüğü bir fotoğrafı siyah beyaz olarak paylaşarak, "Birkaç yıl öncesinden bir kar hatırası" ifadelerini kullandı.Zeynel YAMAN-Nermin UÇTU/SABAH