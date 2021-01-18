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SON DAKİKA HABER: Bakan Koca'dan aşı açıklaması! Yarından itibaren başlıyor...

Sağlık Bakanı , aşılama konusunda son dakika açıklamalarda bulundu. Bakan Koca: "Dünyadaki en hızlı uygulamalardan birini gerçekleştirdik. Program takvimine göre sağlık çalışanları çarşamba gününe kadar aşılanmaya devam edilecek" ifadelerini kaydetti. Bakan Koca ayrıca, yarından itibaren Huzurevleri ve Bakımevlerinde kalanlar ile bu vatandaşlarımızın bakımından sorumlu kişilerin aşılanmasına başlanacağını duyurdu.

HAKAN TEKİN HAKAN TEKİN
Giriş Tarihi: 18.1.2021 23:34 Son Güncelleme: 18.1.2021 23:34 ABONE OL
SON DAKİKA HABER: Bakan Koca'dan aşı açıklaması! Yarından itibaren başlıyor...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilin sağlık müdürleriyle yaptığı değerlendirme toplantısında, "830 bin sağlık çalışanı aşının ilk dozunu oldu" dedi.
Sağlık Bakanı Koca, 81 ilin sağlık müdürleriyle video konferans yöntemi ile bir toplantı yaptı. Koca, program takvimine göre, sağlık çalışanlarının Çarşamba gününe kadar aşılanmaya devam edeceğini belirtti.



Twitter'dan açıklama yapan Bakan Koca, mesajında şunları ifade etti:

"81 ilimizin sağlık müdürleri ile aşı programımızı değerlendirdik. Sağlık çalışanlarımızdan 830 bin kişi aşının ilk dozunu oldu. Dünyadaki en hızlı uygulamalardan birini gerçekleştirdik. Program takvimine göre sağlık çalışanları çarşamba gününe kadar aşılanmaya devam edilecek."

"YARINDAN İTİBAREN 2.ADIMA GEÇİYORUZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama programının 1'inci aşamasının 2'nci adımına geçildiğini belirterek, "Yarından itibaren huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile bu vatandaşlarımızın bakımından sorumlu kişilerin aşılanmasına başlanacak. Aynı zamanda 90 yaş üzeri vatandaşlarımız için de program yarın başlıyor. 90 yaş üstü vatandaşlarımızı sağlık kuruluşlarına getirmeden, aşılamalarını evinde, yerinde organize etmeyi istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'dan son dakika aşı açıklaması: Çarşamba gününe kadar devam edecek | Video

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SON DAKİKA HABER: Bakan Koca'dan aşı açıklaması! Yarından itibaren başlıyor...
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