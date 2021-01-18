İletişim Başkanı Altun: Sosyal medya platformlarının temsilci atama kararları sevindirici

Türkiye'de temsilci bulundurma kararı alan Facebook'un açıklamasını değerlendiren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından şunları ifade etti:

"Sosyal Medya platformlarının yeni yasamız çerçevesinde ülkemize yasal temsilci atama kararları bizler için sevindiricidir. Bu kararlar vatandaşlarımızın kişilik haklarının ve ifade özgürlüğünün hakkında ortaya koyduğumuzda haklılığını gözler önüne seriyor."