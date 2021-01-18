İletişim Başkanı Altun: Sosyal medya platformlarının temsilci atama kararları sevindirici

Türkiye'de temsilci bulundurma kararı alan Facebook'un açıklamasını değerlendiren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından şunları ifade etti:
"Sosyal Medya platformlarının yeni yasamız çerçevesinde ülkemize yasal temsilci atama kararları bizler için sevindiricidir. Bu kararlar vatandaşlarımızın kişilik haklarının ve ifade özgürlüğünün hakkında ortaya koyduğumuzda haklılığını gözler önüne seriyor."
Sosyal Medya platformlarının yeni yasamız çerçevesinde ülkemize yasal temsilci atama kararları bizler için sevindiricidir.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 18, 2021
Bu kararlar vatandaşlarımızın kişilik haklarının ve ifade özgürlüğünün korunması için ortaya koyduğumuz çabaların da haklılığını gözler önüne sermektedir.