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Haberler Gündem Haberleri Mahir Ünal’dan Facebook ve Instagram açıklaması

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı , hem hem de ’ın ’de temsilcilik açmasıyla ilgili açıklama yaparak, “Facebook ve Instagram da hukuki ve mali muhataplık oluşturmak adına ülkemizde temsilcilik açacaklarını bildirdiler. Sosyal ağların ülkemize yönelik attıkları bu adımları mutlulukla karşılıyoruz” dedi.

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Giriş Tarihi: 18.1.2021 20:16 ABONE OL
Mahir Ünal’dan Facebook ve Instagram açıklaması

Sosyal paylaşım platformu Facebook ve Instagram Türkiye'de temsilcilik açacaklarını duyurmuştu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, bu gelişmenin ardından hem Facebook hem de Instagram'ın temsilcilik açmasıyla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı.

"MUTLULUKLA KARŞILIYORUZ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, ""Facebook ve Instagram da hukuki ve mali muhataplık oluşturmak adına ülkemizde temsilcilik açacaklarını bildirdiler. Sosyal ağların ülkemize yönelik attıkları bu adımları mutlulukla karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Mahir Ünal’dan Facebook ve Instagram açıklaması
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