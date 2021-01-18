Son dakika: İstanbul Valiliği'nden çok önemli uyarı: Bu gece ve yarın kuvvetli olacak...

İstanbul Valiliği kentte etkisini gösteren kar yağışı ile alakalı açıklama yaptı. Yağışların Anadolu Yakası'nda yarın öğlen saatlerine kadar devam etmesinin beklendiğini belirten Valilik, "Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden alınan meteorolojik tahminlere göre İlimizde Cuma günü akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışının, bugün öğleden sonra Anadolu yakasında etkili olması, yağışın akşam saatlerinde kesileceği tahmin ediliyor. Salı günü İstanbul'un kuzey kesimlerinde Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Çekmeköy ve Şile'de sabah saatlerinden öğle saatlerine kadar hafif Kar yağışı geçişleri bekleniyor" ifadelerini kullandı.



BUZLANMA UYARISI YAPILDI



Kuvvetli Buzlanma ve don uyarısında da bulunan İstanbul Valiliği şunları söyledi: Bu gece ve yarın sabah saatlerinde İstanbul genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Bugün saat 09.00 itibariyle bazı merkezlerde ölçülen kar kalınlıkları: Çatalca (Radar sahası) 19 cm, Sarıyer Kilyos: 10 cm, Silivri 10 cm, Sarıyer 8 cm, İstanbul Havaalanı 6 cm, Ümraniye 3 cm, Atatürk Havaalanı 2 cm, Sabiha Gökçen Havaalanı 2 cm olarak ölçülmüştür. Karayolları 1. İstanbul Bölge Müdürlüğümüzce; sorumluluk alanındaki 4 bin 079 km yol ağında 322 Bıçaklı Kamyon, 75 Yükleyici, 47 Greyder, 6 Solüsyon püskürtücülü kamyon, 2 Rotatif, 6 kurtarıcı, 102.000 ton tuz ve 200 ton tuz eriyiği ile kar ve buzlanmaya karşı bölge genelinde çalışma yürütülmüştür. 24 saat esasına göre yapılan çalışmalarda kar ve buzlanmaya karşı önlem amacıyla 15 bin ton tuz kullanılmıştır. Ayrıca Kuzey Marmara Otoyolumuzda görevli şirketler tarafından 104 adet bıçaklı kamyon, 19 adet yükleyici, 15 adet kurtarıcı, 32 bin ton tuz ve 800 ton solüsyon ile çalışmalar yapılmıştır. Başta güvenlik, ulaşım, sağlık olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızın ekipleri görev başındadır."