Son dakika: Yunanistan ile görüşmeler başlıyor

Edinilen son dakika bilgisine göre, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında ayrıştırma usullerinin ele alınacağı teknik toplantılar saat 15'te Brüksel'de yeniden başlayacak.

KRİTİK MADDE ELE ALINACAK

Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında "ayrıştırma usullerinin" ele alınacağı teknik toplantıların bugün saat 15.00'te Brüksel'de yeniden başlayacağı bildirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'ayrıştırma usullerinin' ele alınacağı teknik toplantıların bugün Türkiye saati ile 15.00'te Brüksel'de yeniden başlaması planlanıyor." ifadeleri kullanıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Konuyla ilgili olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta basın mensuplarının sorularını yanıtladığı bir basın açıklaması sırasında "Yunanistan ile görüşmeler noktasında bu konuda biz olumlu yaklaştık" demişti.

İşte Başkan Erdoğan'ın son açıklamalarından satır başları;

"YUNANİSTAN'IN DEDİĞİ OLACAK DİYE BİR ŞEY YOK"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Özellikle uluslararası diplomasi noktasında değerlendireceğimiz bir konu. Şu anda Yunanistan böyle dedi diye böyle olacak, böyle bir şey yok. Bunu bizim de her şeyden önce dışişleri teşkilatımızla şöyle masaya yatırıp konuşmamız lazım, nedir, ne değildir diye." şeklinde konuştu.

"VERİLEN SÖZLER TUTULMADI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yunanistan ile 25 Ocak'ta bir görüşme gerçekleşecek. AB ile de ilişkileri rayına oturtmak istiyoruz demiştiniz. Bu konu hakkında ne söylemek istersiniz. Yunanistan ile Doğu Akdeniz, Ege meselesi, Kıbrıs meselesi mi konuşulacak?" şeklindeki soru üzerine, "1963'ten beri biz AB ile olan münasebetlerimizi, ilişkileri hep olumlu istikamette götürmenin gayreti içindeyiz. Ne yazık ki bugüne kadar AB bizlere verdiği sözleri hiç tutmadı. Şimdi yeni bir sürecin içerisindeyiz." dedi.

DOĞU AKDENİZ...

Gerek Doğu Akdeniz'deki gelişmeler gerek AB ülkeleriyle olan gelişmeler gerek AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, gerek Almanya'nın Dönem Başkanlığında Şanşölye Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile yapılan görüşmeleri hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili görüşmelerin yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi.

"OLUMLU YAKLAŞTIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm bu görüşmelerde Yunanistan ile Sayın Miçotakis'le bir görüşme talebi bizim açımızdan da olumlu yaklaştığımız bir konu olmuştur. Bu arada Dışişleri Bakanlarımızın görüşmeleri olmuştur. Bizde bu istikşafi görüşmeler başlatılabilir dedik. Şimdi gerek özel temsilcilerimiz ardından Sayın Başbakan'la benim yapabileceğim bir görüşme. Bunların adımlarını atabiliriz, dedik. Gelişmeler bu istikamette." değerlendirmesini yaptı.